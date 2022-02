Glavanics Krisztina polgármesterrel és Antal Attiláné alpolgármesterrel vette sorra az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket, és szóba kerültek a jövő feladatai is. 2019-ben és 2020-ban belterületi utak, járdák felújítására 23 millió forint támogatás jutott belügyminiszteri forrásból Nardára, 2021-ben újabb 17 millió járdafelújításra.

A Magyar falu programban (MFP) útfelújításra elnyert 30 milliós összegből aszfaltburkolatot kapott a határ felé vezető út. 2020-ban adták át az óvodát, melynek fejlesztésére 70 millió forintnál is többet fordíthattak. A programban ötmillió forintból megszépült az ovi játszóudvara és 15 millióból falugondnoki kisbuszt is beszereztek. Ötmilliót költhettek játszótérfejlesztésre, 1,6 milliót orvosi eszközök beszerzésére. A rendelőt is fejleszteni tudják 22 millióból. Tavaly októberben átadták a megújult kultúrotthont. A ravatalozó külső-belső felújítására és egy esőbeálló létesítésére a kormány 30 milliós támogatásban részesítette Nardát.

Hárommilliót nyertek az út menti keresztekre, trianoni emlékművük megújulására 4 milliót. A polgármester és a képviselő is megfogalmazta: évek óta közösen gondolkodnak a feladatok megoldásáról, hogy a hajó olyan irányba menjen, ami a településnek is kedvező. Ilyen a kisnardai falurész csapadékvíz-elvezetési gondjainak kérdése. A megoldás első lépéseként rendelkezésre áll 134 millió forint, amit Top-pályázaton nyertek. A fogadóórájára érkezőknek elmondta, hallotta, hogy a baloldali képviselőjelölt azt mondta a nardaiaknak, „elintézi”, hogy odavigyék a földgázt. Egyrészt – mint mondta – nem kell „elintézni” a gázbevezetést, hiszen a törvény garantálja, ha elég sokan kérik.

Másrészt ma az átállás a földgázra a legdrágább: minden más lehetőség olcsóbb. A legkedvezőbb költségű a napelemmel megtámogatott tisztán elektromos fűtés. Végül elmondta: vállalja, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel tesz a településért, mint eddig, amennyiben megválasztják.