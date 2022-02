Évtizedes probléma oldódhat meg a településen, hiszen a faluban a csapadékvíz elvezetése és összegyűjtése régóta nem volt megoldott. A beruházás két ütemére már kapott támogatást a település a Magyar falu programban, a harmadik, befejező ütem finanszírozására idén pályázik az önkormányzat – mondta el Kurucz Attila polgármester. Az első ütemben a falu külterületén egy védőárkot húztak, amely képes megvédeni a települést egy külső vízbefolyástól, amelyet a helyiek úgy ismernek, hogy „a Cser árja”.

Ez rendszeresen elönti Sömjént, földek, pincék kerülnek víz alá. A falu újonnan épült részén nem volt ez ellen védekező árok – ez most másfél kilométer hosszan épült meg az új településrész „fölött”. Ezenkívül két kilométer belterületi árkot építettek meg a belső vízelvezetés céljából. A beruházás második ütemében „a Cser árja” másik betörési pontjától vezetik majd el a vizet: a József Attila utcában húzódó központi árkon át a Cincába. Az első ütem befejezése után, múlt pénteken megtörtént a műszaki átadás, a végleges átadóra március 12-éig kell várniuk a kemenessömjénieknek.

– A Magyar falu program révén Kemenessömjén játszótérre, útfejlesztésre, közterületi eszközökre, önkormányzati ingatlan fejlesztésére, elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására is kapott támogatást a kormánytól. A csapadékvíz-elvezetés is komoly gondot jelentett, így – Észak-Vas megye számos településéhez hasonlóan – Kemenessömjénben is jutott forrás erre a célra.

Két ütemben csaknem 200 millió forint juthat ezen problémák kezelésére a TOP program révén – hangsúlyozta Ágh Péter országgyűlési képviselő. – Szemben azzal az időszakkal, amikor a baloldal vezette az országot, ma van lehetőségük a falvaknak arra, hogy lépésről lépésre fejlődjenek. Az elmúlt években összefogással komoly munka kezdődött a település érdekében: Kemenessömjénnek a jövőben is előre kell mennie, nem hátra! – fogalmazott Ágh Péter.