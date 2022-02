– Február első napjaiban elkezdődött a családi adó-viszszatérítés postai kézbesítése. Mi, akiknek Vas megyében is a családok az elsők, nagyon örülünk ennek. A családi adó-visszatérítés csaknem 2 millió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent. A magyar gazdasági növekedés mára az egyik leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a befizetett szja-t. Ellentétben a baloldallal, mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 2008- as gazdasági világválságkor tették. Gyurcsány Ferenc, a baloldal valódi vezetője perverz újraelosztásnak nevezte a Fidesz–KDNP-kormány családtámogatási rendszerét, nyíltan hadat üzenve a családtámogatásoknak. A baloldal jelöltjei is azt segítenék elő, hogy a múlt emberei ismét elvegyék a családoktól a támogatásokat – fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő, majd hozzátette:

– Észak-Vas megye számos polgármestere, a falvakban is sok helyen, arról számolnak be nekem, hogy nő a gyermekvállalási kedv, a születésszám. Ebben nyilván szerepet játszhatnak a kormány családbarát és otthonteremtő intézkedései. Most új segítséget kapnak a családok, amivel szeretnénk elismerni a vírus különböző hullámai alatti helytállást, hiszen a szülők részéről nagy áldozatvállalásra volt szükség – hallottuk tőle.

V. Németh Zsolt miniszteri biztos, Dél-Vas megye országygyűlési képviselője azt hangsúlyozta: – Az Orbán-kormány a családok támogatásának széles eszköztárát működteti az otthon teremtéstől az infrastrukturális fejlesztésekig. Ezekben a napokban kaphatják vissza a családok az általuk befizetett szja-t. Választókörzetemben is közel 10 ezer családot érint az intézkedés. Ezzel is igazoljuk, hogy ellentétben a baloldallal, mi nem újabb terheket rakunk a családokra, hanem támogatjuk őket. Magyarország a gyarapodó családokkal is előre megy, nem hátra. Számos család a most kapott visszatérítésből teremti elő a házfelújításához hiányzó összeget, vagy a járvány elmúltával tud nyaralást tervezni.

– A rendszerváltoztatás óta, több mint harminc éve nem volt példa hétszázalékos gazdasági növekedésre, ami most lehetővé tette, hogy a családosok a tavaly befizetett személyi jövedelemadót az idén visszakaphassák. Nagy segítség ez a koronavírus-járvány terheit a vállukon hordozó gyerekes családoknak. Sokféle célra fel tudják használni a pénzt, ami akár 809 ezer forint is lehet – fogalmazott dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, Szombathely és környékének ország- gyűlési képviselője. Lényeges szempontnak nevezte, hogy az egy- és kétgyermekes családok is érintettek. Mint mondta, régóta jogos igény volt, hogy a családtámogatások őket is fokozottan segítsék.

– Most mindkét szülő megkaphatja a pénzt: adott esetben egy egy gyermeket nevelő családban több mint 1 millió 600 ezer forint szabadon felhasználható bevétel keletkezhet az adó-viszszatérítés után. Példátlan az intézkedés, ám rendkívüli időket is élünk, hiszen több mint száz éve nem sújtotta a mostanihoz hasonló világjárvány hazánkat és a földet.