Csehimindszent a zártkerti revitalizációs program pályázati támogatásából először területeket vásárolt és tett rendbe a Bükkföli-hegyen. Az Agrárminisztérium által 2019-ben kiírt pályázaton is nyert a település, így mostanra megvalósulhatott a villamos hálózat fejlesztése. Három helyen közvilágítást is felszereltek, ennek 280 ezer forintos költségét önerőből finanszírozták. – Jó felidézni, hogy pár évtizede a vasárnapi litánia után benépesült a hegy.

Társadalmi és közösségi funkciója is volt a területnek, nagy öröm lenne, ha újra lenne. Az utak rendbetétele lesz a következő feladat, erre is van már pályázati forrásunk. Felértékelődik ez a terület, bízom abban, hogy egyre többen vásárolnak kis birtokot itt a hegyen – mondta Fukszberger Imre polgármester, aki megköszönte V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek, hogy felkarolta a zártkertek ügyét.

– A vidékfejlesztés egyik feladata a várossal szembeni infrastrukturális hátrányok leküzdése – fogalmazott V. Németh Zsolt, hozzátéve, hogy a vidéknek számos előnye is van, ilyen például a közösségek ereje és a természetközeliség. Az országgyűlési képviselő elmondta, az országban 200 ezer hektár zártkert van, ez nagyjából a Balaton területének háromszorosa.

– Sajnos ezeknek jelentős része gondozatlan, és ha nem lépünk, ha nem avatkozunk be, akkor hamar eltűnhetnek. Fontos lenne az is, hogy ne csak génbankokban legyenek fellelhetők a tájra jellemző gyümölcsfajták, hanem eredeti termőhelyükön is. A zártkertek lehetőséget adnak az öngondoskodásra, egészséges, jó minőségű, ellenőrzött élelmiszereket lehet termelni a család számára, ez megadja az egyedi termék előállításának minden szépségét. Van tehát egy sajátos életmódunk, ehhez vannak területeink, amelyeket semmiképpen nem kellene feladni, kárba veszni hagyni – mondta a képviselő.