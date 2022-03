Posta, takarékszövetkezet, rendelők működnek és lakások is vannak a Szent Imre utca 5. szám alatti társasházban, melynek tetőfedési munkáira ajánlatokat kér az önkormányzat. A teljes költség 12 millió forint, ami a tulajdoni arányok szerint megoszlik, az önkormányzatra mintegy 4,5 millió forint jut.

A következő napirendi pontban is ajánlatkérésre bólintottak rá a képviselők: a Magyar falu programban 20 millió forintot nyert a város a gyermekorvosi rendelő felújítására. Július második hetében kezdődhet a beruházás. Felmentését kérte Kovács Viola, a dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ intézményvezetője, pályázatot írnak ki a pozícióra, erről is szavazott a testület. Szóba került az I. sz. háziorvosi körzet működtetésének kérdése is. Továbbra sincs jelentkező a meghirdetett praxisra.

Újdonság azonban, hogy Kovács Péter polgármester felvette a kapcsolatot dr. Kator Miklós háziorvos, rehabilitációs orvossal, aki május 1-jétől heti nyolc óra helyettesítést vállalna a körzetben. Folytatják az orvossal a megállapodás előkészítését, döntött a képviselő-testület. A földvásárlások és a költségek kapcsán némi önerőre – 1,3 millió forintra – van szükség a Vép és Szombathely közötti kerékpárút vépi szakaszának kiépítéséhez.

Levélben fordult a Szombathelyi Tankerületi Központ az önkormányzathoz a Hatos Ferenc Általános Iskola és AMI ügyében: módosítani szeretnék az intézmény alapító okiratát, hogy a művészeti iskolába nyolcvan helyett száz tanulót lehessen felvenni. A képviselő-testület támogatta a kérelmet.