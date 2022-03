A tervező átfogóan kidolgozta és az egyeztetések alapján rögzítette a leendő épületre vonatkozóan azokat a megoldásokat, amelyekre az engedélyezési tervek épülnek. A mentőállomás környezetének – zöldfelületek, kerítés, belső utak, parkolók – kialakítására is van konkrét elképzelésük – tudtuk meg Fekete Balázstól.

A Fejlesztési Iroda vezetője sorolta: kétszintes lesz az épület mintegy 450 négyzetméter alapterületen, kétgarázsos beállóval, a harmadik garázs mosóként működik majd. Közműhálózatot építenek, és elkészül majd az út az egészségház felől a mentőállomás bejáratáig. A kivitelezést előkészítő munka folyik tehát most, folyamatosan egyeztetnek a mentőszolgálat országos és helyi képviselőivel. A tervek szerint a nyári hónapokban írják ki a közbeszerzést, és szeptemberben kezd dolgozni a kivitelező, hogy jövő nyár végére elkészüljön a mentőállomás.

– 1952 óta van mentőállomás a városban. A Hegyalja utcában olyan leromlott állapotú épületben működik, amely a továbbiakban nem alkalmas a funkció betöltésére: nem férnek be ugyanis a mai modern mentőautók. Hiába épült két garázs az udvarára, a problémát ez sem oldotta meg – indokolta Básthy Béla polgármester a fejlesztés szükségességét.

Mint ismert, 2015-ben épült az egészségház – önkormányzati területen. A kezdetektől úgy tervezték, hogy a szomszédságában lévő területet is egészségügyi fejlesztésre használják – ott épül a mentőállomás. Régóta „feladat” a mentőállomáshoz illeszkedő orvosi ügyelet elhelyezése – az említett telekre kerülhet az is. Ám először a csütörtöki képviselő-testületi ülésen döntenek az épület létrehozására vonatkozó TOP Plusz pályázat beadásáról. – Közös munkánk révén a kormány támogatásával épül Kőszeg.

Számos régi elképzelést tudtunk megvalósítani az utak felújításától a tűzoltóállomás, a temető megépítésén át a város jelképeinek felújításáig. Sikerült kilobbizni a mentőállomásra jutó forrásokat, a tervek is elkészültek. A vasárnapi választás Kőszeg szempontjából is óriási jelentőségű. Meg kell őrizni a békét, amely a további építkezés alapfeltétele. Ugyanakkor arról is szavazunk, hogy tudjuk-e folytatni Kőszeg építését. Párthovatartozástól függetlenül akiknek ez fontos, azoknak a szavazatára most szükség van – fogalmazta meg Ágh Péter orszá ggyűlési képviselő.