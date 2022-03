Kisebb-nagyobb megszakításokkal 1932 óta van jelen Bögöt életében az önkéntes tűzoltás. Az egyesület elődjének történetéről nem sok írásos emlék maradt fenn, de a rendszerváltás előtt bizonyára felfüggeszthették működésüket. Ezzel együtt biztos, hogy a testület már a rendszerváltás idején is tűzoltó tevékenységet végzett. Mai, önálló tűzoltó egyesületi formájában 1991-ben jegyezték be a Bögöti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Korábban a testület Csénye önkéntes tűzoltóival együtt látta el a feladatait – akkoriban ők voltak Vas megyében az első testületként működő önkéntes tűzoltó szervezet.

Soós Gábor elnök és Bíró Gábor parancsnok megközelítőleg másfél évtizede vették át az egyesület vezetését. Az első tíz évben igazán jó időszakot élt meg az egyesület, foglalkoztak az utánpótlás nevelésével, sőt, versenyekre is jártak. Felnőtt, női és ifjúsági csapattal is indultak a megmérettetéseken, amelyek között volt olyan is, amelyről három serleggel tértek haza. A régi szép időkről tucatnyi kupa árulkodik szertárukban. Ma már nehezebben tudják egy időben egy helyre szervezni az egész csapatot, ezért versenyeken már nem indulnak. Mostanra az egyesület sokkal inkább hagyományőrző jelleggel működik. Az elnök elmondta: jelenleg kivárnak és bíznak abban, hogy újra aktív csapatot tudhatnak majd a magukénak. Az egyesület pillanatnyilag 37 tagot számlál, közülük tíz személy vállal rendszeresen vonulást. Ők mind elvégezték a negyvenórás tűzoltó-alaptanfolyamot.

Korábban egy Niza típusú tűzoltóautóval rendelkeztek, ám mivel sok műszaki probléma jelentkezett annál, megváltak tőle. Helyette egy olyan utánfutót vásároltak, amit bármelyikőjük autójához rögzíteni tudnak – ez nagyban segíti a gyors reagálást, ha a szükség úgy hozza. Felszerelésüket tekintve a tűzoltáshoz szükséges alapfelszerelések mindegyike a birtokukban van. Sárvár közelsége miatt vonulást csak saját településük területén belül vállalnak. Szerencsére nagyon ritkán „szólítja őket a kötelesség”.

Soós Gábor szerint az, hogy kevés baleset történik a település környékén, az a jó elhelyezkedésének köszönhető. Nem szeli át főút a falut, az átmenő forgalom kicsi. A tűzesetek is elkerülik Bögötöt – legutóbb több mint tíz évvel ezelőtt kellett tűzhöz vonulniuk. Ahogy Gábor mondta, a település a nyugalom szigete. Az egyesület a település társadalmi életéből is kiveszi a szerepét: ha tudnak és kérik őket, szívesen segítenek az önkormányzati rendezvényeken.