Tízmillió forintot meghaladó támogatásban részesült Cák: traktort, pótkocsit, hótoló lapot, sószórót, valamint szárzúzót szereztek be, tudtuk meg Tóth Szabolcs polgármestertől.

– Januárban megérkeztek az eszközök, amelyek megkönnyítik a hóeltakarítást és a csúszásmentesítést a téli időszakban, de tudunk majd faleveleket, füvet szállítani, gépeket mozgatni. A pincesor környéke, a kultúrház udvara, a temető, a focipálya és környéke, a játszótér és az útszélek karbantartása is folyamatosan ad munkát, nagyok a zöldterületeink – árulta el.

– Cákon közös munkánk révén komoly fejlesztések valósulhattak meg a kormány támogatásával. A Magyar falu program pályázatai révén megújulhatott a közösségi ház, közterületet karbantartó eszközöket vásárolhattak, a tűzoltók új eszközöket szerezhettek be, jutott támogatás a felelős állattartás elősegítésére és kisboltra is. Sportparkfejlesztés valósulhatott meg kormányzati forrásból, és a Magyar templomfelújítási program is érintette Cákot. A faluban zártkerti és belterületi útfelújítások zajlottak és felújíthatták a műemlék pincesort is – fűzte hozzá Ágh Péter országgyűlési képviselő.