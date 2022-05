Mint felidézte: az első német nemzetiségi óvodás csoport 1996-ban indult a Pipitér Óvodában és azóta is töretlen a népszerűsége. 1999 is fontos év volt az intézmény történetében: ekkor kezdődött el – a régióban egyedülálló módon – az úgynevezett Montessori-nevelési program, ennek eredményeképpen pedig 2012-ben minősített Montessori-óvodává vált a Pipitér. Az eseményen megjelent dr. László Győző alpolgármester és Friedl Tamás, Szombathely német önkormányzatának elnöke is. A félszázados évforduló megünneplését az óvodás gyermekek műsora zárta.