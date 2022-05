A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) meghívására érkeztek a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár klubjába. A kapcsolat a höveji Devecseri Zoltán költőnek köszönhető, aki gyerekkorát a Győrhöz közeli Szanyban töltötte, és a szombathelyi főiskolán végzett (nem mellesleg ott, a Jelentkezünk folyóirat szerkesztőségében kötött barátságot a Vasi Hegyhát szülöttével, a Kossuth-díjas Nagy Gáspár költővel). A GYAK rendezvényére sok győri ismerősük eljött meghallgatni a Répce-vidék költőit. Az antológia bővített kiadása huszonhárom település több mint hetven alkotójának műveit tartalmazza.

A rendezvényen Csáky Anna költő, a GYAK vezetője köszöntötte a vendégeket, dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, a kiadványt gondozó alapítvány vezetője mondott bevezetőt, és Sági Ferenc, a könyv szerkesztője beszélt a kötet megszületéséről. Amint mondta, a válogatásnál a Répce-vidékbe beleértették a tágabb, történelmi tájegységet, időben pedig visszanyúlnak a régmúltba, a neves csepregi kollégium életéig, amelynek az 1500-as évek végétől háromszáz deákja volt, itt tanult magyar szót Sopron híres polgármestere, Lackner Kristóf is az 1600-as évek elején. (A környék legfontosabb oktatási intézményei voltak a csepregi latin-magyar, és a soproni latin-német nyelvű iskolák.)

– Az antológiánk kiadásának ötlete 2016-ból származik, amikor a Bőben élő dr. Galiotti Csaba felesége megkérdezte tőlem, hogy a férje bemutathatná-e verseit a Csepregen előadást tartó dr. Fűzfa Balázsnak. Akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy mennyi mű lehet az asztalfiókokban, és mások is szívesen megmutatnák azokat nagyobb közönség számára – mesélte Sági Ferenc. – Összefogtam Sudár Lászlónéval, és bevontuk a Csepregi Olvasókör tagjait a versek összegyűjtésébe. Így született 2017-ben az első, majd 2020ban a második kötet. Az elsővel több mint tíz helyen jártunk, a másodikat eddig négy településen mutattuk be, ősszel Bükre is megyünk. Győrben Devecseri Zoltán (Hövej), Dornai Klára (Csánig), Kondra Katalin (Répcelak), Sárváry László (Csepreg) olvastak fel a műveikből, nagy sikert arattak. A vasiak meghívták a győri alkotóműhely tagjait Csepregre, ők minden évben adnak ki egy antológiát, elhozzák majd bemutatni. Abban a közösségben a tollforgatók mellett fotósok, képzőművészek is vannak, talán majd kiállítást is hoznak a Petőfi Sándor Művelődési Házba.