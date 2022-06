A GYSEV Zrt. 2009-től kezdve összesen 55 Schlieren-kocsit vásárolt Ausztriából. Ezeket felújították, új padlóburkolatot és üléshuzatot kaptak, emellett biztonsági ajtóvezérlést és többjármű esetében klímaberendezést szereltek be.

A szerelvények Szombathely-Szentgotthárd, Szombathely-Sopron, valamint Szombathely-Celldömölk-Győr között közlekedtek, de ilyen vonatokkal lehetett eljutni Pécsre, illetve a Balatonra is. Az utazóközönség hamar megszerette ezeket a kocsikat, egyes vélemények szerint ezek ülése volt a legkényelmesebb. A komfortfokozatot emelte az is, hogy ezen kocsikban már internetezni is lehetett.

A fejlődés azonban nem állhatott meg, a vasúttársaságnál úgy döntöttek, hogy 2013-tól kezdve FLIRT motorvonatot vásárolnak és forgalomba állítanak. 2015-ig 10 darab ilyen korszerű szerelvény érkezett. Így a Vas megyeiek ezeken utazhattak. Idő közben újabb 10 FLIRT érkezett még.

- A FLIRT motorvonatok forgalomba állításával a GYSEV Zrt. számára gyakorlatilag feleslegessé váltak a korábban a regionális közlekedésben használt Schlieren típusú kocsik – mondta lapunk megkeresésére Rázó László, a vasúttársaság szóvivője. – Az értékesítési folyamat három éve tart. A ausztriai gyűjtők öt darab kocsit vásároltak, illetve egy felsővezeték-karbantartó és építő magyar cég négy járművet vett meg. A maradék 46 kocsit az elmúlt hetekben egy csomagban értékesítette a GYSEV Zrt. egy olyan külföldi cégnek, amely kifejezetten vasúti járművek adásvételével foglalkozik.