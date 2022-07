Angol youtuber érkezett Szombathelyre, aki videóban mutatja be a város főbb látnivalóit. Willie-ről kiderült, hogy nem érkezik azért annyira idegen helyre, hiszen Vas megyei felmenőkkel is rendelkezik, ugyanis nagymamája Kenyeriből származik. Miután leszállt a vonatról a pályaudvaron, első helyszíne éppen a Vas Népe szerkesztősége volt. Úgy tűnik, a fiatalember szemében hozzátartozunk a megyeszékhely legfőbb turisztikai látványosságaihoz, amit ezúton is köszönünk. A teljes videóból kiderül, hogyan látja Szombathelyt Willie.