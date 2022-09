Tizenkét bort neveztek a gazdák 7 pincészetből a Város bora címre. Eredményhirdetés pénteken 17.30-kor a Fő téri megnyitón.18 órától a rendezvénysátorban az ISIS Big Band zenél, 20 órától fúvós szerenádot ad Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara, 21.30-kor P. Mobil-koncert kezdődik. A Kőszegi Szüret 1973 óta Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót is magában foglal, melynek motorja a 156 éves kőszegifúvószenekar. A fúvós csapatok között régi ismerősöket is üdvözölhetünk. Kőszegen játszik majd Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, a Mogyorósbányai Fúvószenekar, a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar, Szentgotthárd Város Fúvószenekara, a MOFÉM Fúvószenekar, a Musikverein Pilgersdorf és Csepreg Város Fúvószenekara is. Szombaton délidőben Jó ebédhez szól a ...fúvószene - különböző éttermekben csendül fel a fúvósmuzsika. 17.30-kor fúvós show a rendezvénysátorban.

A fő attrakciót az idén újra a szüreti felvonulás jelenti szombaton 14 órától: legalább ezren öltöznek majd maskarába. 21 órától a szüreti bálon a Fáraó zenél. Különlegesség lesz vasárnap a SzívHang Jótékonysági koncertsorozat. A Fő téren kőszegi és Kőszeg-környéki együttesek, kórusok játszanak, énekelnek 13-tól 19 óráig. A bevételből egy smart tester beszerzése a cél. 15 órától a rendezvénysátorban bemutatkoznak a Nagy Táncválasztó csoportjai: a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a Dance Jam, az Anette Balett, a Westside TSE, a Galaxy RCC, a Kőszegi Mazsorettek és lesz Argentin tangó is. 17.30-kor az Ataru Taiko, 19.30-tól a Zaporozsec lép fel.

A Jurisics téren és a Fő téren szeptember 23-én délután, 24-én és 25-én kirakodóvásár lesz. A rendezvény ideje alatt a Károly Róbert téren Vidámpark, ételkülönlegességek, bor és pálinka stand várja a kedves látogatókat

Közlekedési információk:

A Károly Róbert téren szeptember 22-én reggel 6 órától kezdik építeni a rendezvénysátrat, mely az úttestet is takarja és szeptember 26-án 19 óráig bontják el, emiatt ebben az időszakban a Pék utca forgalmát a Zrínyi utca felé kell elterelni, a Várkör déli része (ahogy eddig is a közmű felújítás miatt) az Országzászlóig egyirányú lesz. A Várkört a Hunyadi utcától a Pék utcáig lezárják. A Zrínyi utcában a várakozás tilos, hogy az elterelt forgalom zavartalanul működhessen.

A Várkörön (Könyvtár előtt) szeptember 23-án, pénteken 10 órától építik a lelátókat. Itt parkolási tilalom lép életbe.

Szeptember 28-án, szombaton, 13.15 órától kb. 50 darab kordoneszköz segítségével rendezik a szüreti felvonulást, melyre a gyülekező az alsó Gyöngyös-hídtól (Penny Market parkoló) a Rákóczi-Rohonci u. kereszteződésig. Az útvonal: Rákóczi utca–Rohonci utca–Velemi út–Rómer Flóris utca–Munkácsy utca–Kossuth utca (Fő tér)–Várkör–Károly Róbert tér. A program kb. 16 óráig tart. Nevezett útvonalon teljes útzár mellett zajlik a rendezvény. A szervezők a közlekedési nehézségek miatt türelmet kérnek a helyiektől és a látogatóktól. Pócza Zoltán, a Jurisics-vár igazgatója azt mondja, bizakodásra ad okot, hogy pénteken és szombaton is kedvező lesz az időjárás. Aki nem szeretne lemaradni a felvonulók menetéről, annak azt javasolja, érkezzen már délelőtt, ebédeljen a városban, és foglalja el helyét az útvonal valamelyik pontján. A hagyomány szerint ilyenkor kér engedélyt a szüretre a kőszegi szőlész-borászok képviselője a polgármestertől.