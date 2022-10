Gergő Ausztriában végezte iskoláit, a Sturm Graz labdarúgó-akadémián. Onnan Újpestre került, ahol megkapta első profi szerződését. Gyirmót volt a következő állomás, majd Szombathely következett, mégpedig a Király SE, ahol kitűnően érzi magát. Most a labdarúgással párhuzamosan a zene is belépett a mindennapjaiba.

-Mindig is nagyon fontos szerepe volt az életemben a zenének, mivel a családomban és a környezetemben a muzsika mindig is előnyt élvezett. Édesapám zenész, így a legtöbb instrukciót tőle kaptam. Amúgy részemről nem volt tudatos elhatározás, hogy kipróbáljam magamat a zenei területen, hirtelen jött az ötlet. Horváth Percsák Zsolt hívott fel a Z-Stúdióból, hogy menjek be hozzá, és vegyünk fel egy-két saját dalt. Most ott tartunk, hogy már túl vagyok a tévés debütáláson, az egyik ismert zenei tévécsatornán már látható és hallható az egyik saját dalom Egy mámoros éjszakán címmel – meséli Gergő, aki egyelőre még nem tervez hosszú távon a zenével, mert a futball még elsőbbséget élvez, de azért persze dolgozik az új dalokon. Azt mondja, a közönség visszajelzései döntik majd el, hogyan tovább.

Gergőhöz a pop, rap, trap áll közel. Zeneiskolai tanulmányokra nem volt ideje a grazi futballakadémia miatt, így csak autodidakta módon tanulta a zenét.

- A csapattársaim a Király SE-ben meglepődve fogadták a hírt, hogy a zeneiparban is kipróbálom magam, de az egész nagyon tetszik nekik – mondta végül a fiatal futballista - és énekes.