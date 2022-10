A Vas Megyei Kormányhivatal népszerű rendezvénye a PályaInfo: 24. alkalommal hívták már a hetedik és nyolcadik osztályosokat, a középiskolák végzőseit és azokat a felnőtteket, akik pályamódosításon gondolkodnak. A kormányhivatalt képviselve Murai Adrienn elmondta: a negyven stand közül 34-nél középfokú képzőintézmények – technikum, szakképző iskola vagy gimnázium –, hat standnál egyéb piaci szereplők, képzők jelentek meg, a duális képzés miatt cégek is jelen vannak. A pavilonokkal benépesült térben a középfokú oktatási és piaci képző intézmények a tájékoztatáson – oktatott szakmák, képzések, a beiskolázás feltételei – túl szemléletesen, élményszerűen adnak képet az oktatott szakmákról, arról, hogy mi folyik az iskolán belül.

Körbejárva a Kanizsai Dorottya Gimnáziumnál fotófalat, a Magyar Honvédség standjánál egy hatástalanított AK 63D gépkarabélyt láttunk. Utóbbit alkatrészeire szedték a katonák, amit ottjártunkkor érdeklődve néztek körmendi iskolások. Kadétprogramjukról, ösztöndíjas lehetőségükről és az önkéntes katonai szolgálatra való jelentkezés feltételeiről is beszéltek a szombathelyi toborzóiroda munkatársai. A VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum szakmáikhoz kapcsolódó kreatív játékokkal készült: meg kellett keresni például a hibás és a jó terítés közötti különbségeket – a jó megfejtésekért apró nyeremények jártak Szép Rékának és Horváth-Kiss Nórának Zsigmond Boglárkától. A zrínyis lányok az egész délelőttöt arra szánták, hogy információt gyűjtsenek be. Dr. Sárayné Süle Gabriella igazgató új lehetőségükre, az okleveles technikus képzésre is felhívta a figyelmüket. A VMSZC Savaria Technikum nagy standjánál a fiúk, lányok áramkört építettek.