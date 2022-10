Az országgyűlési képviselő elmondta: Ágh Ernő, a körzet képviselője rengeteg energiát fektetett abba, hogy kiharcolja a Körmendi és a Ferenczy utcát összekötő útszakasz megépülését. Az útszakasz mellett egy körforgalmat is építenek a Jáki úti temető bejárat felőli részéhez – mivel a szombathelyi városvezetés nem tudta megteremteni az ehhez szükséges fedezetet, mindez állami támogatásból valósul meg. Csaknem 700 millió forintot fordítanak a munkálatokra – ez tartalmazza az út és a hozzá tartozó gyalogos- és kerékpárút, a közvilágítás kiépítését. Emellett autó­buszöböllel és körforgalom kialakításával vonnák be a városi tömegközlekedésbe a Jáki úti temetőt. Dr. Hende Csaba hozzátette: a beruházás már 2019-ben elkezdődhetett volna, a tervek és a szükséges összeg is megvolt hozzá, az önkormányzat azonban a 2022-es választások előtt nem adott engedélyt a megkezdésére.

Prof. dr. Gadányi Károly kerékpárral érkezett az otthonától pár száz méterre található, jelenleg is épülő körforgalomhoz. Elmondta, hogy míg a járművel ereszkedett le a dombról, egy Petőfi-vers jutott eszébe: „Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljatok! Hadd fussák be a világot, Mint a testet az erek.”. - A vasutat jelen esetben úttal, körforgalommal, kerékpárúttal kell behelyettesíteni és akkor megalkottuk a képletet. Tulajdonképpen egy ünnepség „előestéjén” vagyunk. A valódi ünnep akkor lesz, ha tényleg elkészül a beruházás. Nagyon szépen halad minden, naponta figyelem – mondta el a nyugdíjas professzor. Hozzátette, több ezer ember lakik a környéken, nem beszélve a temetőről, ahol naponta rengeteg ember fordul meg. Sajnos több esetben balesetek is történtek a nagy forgalom miatt. Szerinte ezek elkerülése, valamint az út lerövidítése miatt is fontos, hogy elkészül az új utca.

Forrás: VN

Aminek már a neve is megvan: Ágh Ernő önkormányzati képviselő elmondta, a közgyűlésen javasolta, hogy Szent Kvirinről legyen elnevezve az az út, ami 500 métert és az előtte épülő körforgalmat öleli fel. Utóbbi, úgy gondolja, a temető „előszobájaként” jó szolgálatot fog tenni, hiszen egyrészt mutatós, másrészt a balesetek kialakulásának esélyét is csökkenti. Azt is elmondta, hogy a temető előtti részt halottak napjára szeretnék felszabadítani – bár nem lesz teljesen kész még akkor, a temetőhöz való eljutást akadálymentessé szeretnék tenni arra az időszakra. Az új utca és a körforgalom a tervek szerint február végére készül el teljesen. Ágh Ernő azt is kifejtette, hogy egy önkormányzati képviselő mindig örül, ha a körzetében történik valami. Különösen akkor, amikor ilyen sokat kell várni arra. Dr. Hende Csabával közösen dolgoztak azon, hogy megvalósulhasson a beruházás, ami rengeteg ember életét megkönnyíti majd.