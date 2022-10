- Várjuk már, persze, hogy nálunk is kiépítsék a szennyízcsatorna-hálózatot – mondja Mesterházán a polgármesteri hivatal előtt Bíró Mihály. – A szippantásért legutóbb tizennyolcezer forintot fizettem. A hat köbméteres derítő évente háromszor biztosan megtelik. Van az utcában egy család, ahol havonta negyvenkétezer forint kiadást jelent a szennyvíz elszállítása.

- Falunknak, illetve Tompaládonynak mér kész tervei vannak – veszi át a szólt Dohi Zsolt, Mesterháza polgármestere. – A kivitelezés esetünkben bármikor elkezdhető. Reménykedünk, hogy erre már nem kell sokat várnunk.

Bük térségében tíz olyan település van, ahol még nem épült ki a szennyvízcsatorna-hálózat. Az érintett falvak: Iklanberény Lócs, Mesterháza, Nemesládony, Sajtoskál, Simaság, Répceszentgyörgy, Tompaládony, Tormásliget és Tömörd.

A vízszolgáltatást biztosító Soproni Vízmű Zrt.-nél lapunk megtudta, az önkormányzatok kérelmét a Belügyminisztérium elfogadta, így a keletkező szennyvizet a büki tisztítótelepre vezetik be.

További három településen (Bő, Chernelházadamonya, Gór) esetében megoldódott a szennyvízkezelés. A várható fejlesztés során ezek a községek is kapnak lehetőséget a hálózathoz történő csatlakozásra. Ez a jelenleginél gazdaságosabb és a környezet szempontjából nagyobb védelmet biztosító megoldás lenne.

A tájékoztatásból kiderült az is, hogy a térségben jelenleg mintegy 2500 lakosnak, illetve a településeken működő vállalkozásoknak, intézményeknek megoldatlan a szennyvízelvezetése, valamint a szennyvizének tisztítása. Az érintett önkormányzatok azonban a Vasivíz Zrt. és a Soproni Vízmű Zrt. ellátási területén találhatók. A két szolgáltató egymással összefogva támogatta a településeket a közös szennyvízelvezetési agglomeráció létrehozásában. A Belügyminisztérium ezt is elfogadta, ez ugyanis ez előfeltétele volt annak, hogy az önkormányzatok pályázatot nyújtsanak be. Erre azonban jelenleg nincs mód. Amennyiben lesz lehetőség, akkor a Soproni Vízmű Zrt. minden szakmai támogatást megad az önkormányzatoknak, hogy elérjék céljukat, azaz kiépüljön a csatornahálózat.

A térségben 2021-ben fejeződött be négy település (Acsád, Meszlen, Vasszilvágy és Vát) csatornázása és alig néhány kilométerre innen, de már Győr-Moson-Sopron megyében folyik Nemeskér szennyvízelvezetésének kiépítése. A társaságnál bíznak abban, hogy a nehezebb gazdasági körülmények ellenére is tovább folytatódhat a közművesítés.