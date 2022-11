Básthy Béla, Kőszeg polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd V. Németh Zsolt és Ágh Péter országgyűlési képviselők méltatták a 2,6 milliárd forintos projektet, amely egy korábban megkezdett árvízvédelmi munka folytatása, és emellett időszerű is. A klímaváltozás ugyanis nem csak a globális felmelegedést hozza magával, hanem az extrém időjárási körülményeket is, ezek hatásaira fel kell készülni. Busa Tamás, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese előadásában azt hangsúlyozta, hogy több árvízzel is számolni kellett az elmúlt évtizedekben, a legnagyobb ezek közül az 1965-ös rábai árvíz volt, amely halálos áldozatokat is követelt. Ez is jelzi, hogy a védelmi rendszer fejlesztésére nagy figyelmet kell fordítani.

Forrás: Unger Tamás

Lanter Tamás, árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezető a Szentgotthárd és Sárvár közötti árvízvédelmi beruházásról beszélt. Szentgotthárdon a Lapincs bal parti töltésfejlesztése és a Rába jobb parti mederrendezése történik meg, emellett a védelmi központ épületét is korszerűsítik. Körmendnél a Rába árterében zajlottak munkálatok, a Csörnöc vízfolyás vasúti híd és ártéri híd környezetének tisztítását végezték el. A Rába nagyvízi medrében, a parlagon hagyott területeken ugyanis a feliszapolódás miatt vízvisszatartás keletkezett, ez az árvízszintek növekedését eredményezte. Sárvár is érintett a projektben, ott az Aranyos-éri zsilip felépítményi munkálatai zajlanak.