Nemcsak a kutyák és más házi kedvencek élelmezése drágult meg az utóbbi egy évben, de például az orvosi ellátásukra is jóval többet kell fordítaniuk a gazdáknak, mint korábban. Szombathelyen egy általános vizsgálat kutyák esetében háromezer forint körül mozog, de van olyan klinika is, ahol több mint hatezer forintba kerül. A védőoltások ára négyezer és tízezer forint között változik, de van olyan oltás is, amely több mint tizenegyezer forintba kerül; a komolyabb műtétekről nem is beszélve, amelyekért akár több tízezer forintot is fizethetnek a kisállat-tulajdonosok. Ha el kell altani az állatot, akkor a kutya súlyától függően ötezer és nyolcezer forint közötti összeget kell fizetni ezért a megyeszékhelyen.

Megkérdeztük több vasi állatmenhely munkatársait: mit gondolnak, lehet-e összefüggés az állattartás költségeinek növekedése és a menhelyre beadott ebek száma között. Megtudtuk: az elmúlt időszakban majdnem az összes megkérdezett menhelyen nőtt a beadott kutyák száma, ám ennek pontos okát nem tudták megmondani. Valószínűnek tartják, hogy az állattartók anyagi okokból szabadulnak meg kedvenceiktől. A legtöbben „családi okokra” hivatkozva adják be a kutyájukat. Hogy ez pontosan mit is takar, nem tudni. A leggyakoribb indokok közé tartozik még az elköltözés vagy a társasházba való költözés is, ez utóbbi - mint megtudtuk - korábban is gyakori oknak számított.