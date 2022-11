A szülők számtalan módon segíthetik gyermekük beszédfejlődését, bátoríthatják, ösztönözhetik, elősegíthetik azt életkornak megfelelően. Már 0–6 hónapos korban a születéstől kezdve ingereket nyújthatunk a csecsemőnek például hangokat kiadva, grimaszokat vágva, beszélve hozzá, elmesélve, hogy éppen mit csinálunk. Énekelhetünk, mondókázhatunk neki, megismételhetjük azokat a hangokat, amelyeket a gyermek hallat válaszként, így megtanítva, hogy a beszélgetés a hallgatásból és az arra adott válaszból áll.

6–12 hónaposan pedig megnevezhetünk tárgyakat, állatokat, embereket, amelyeket mind a gyermek, mind a szülő egy időben lát, például: „Nézd, ott van egy kutya!”, könyveket nézegethetünk közösen, és a képekről beszélgethetünk; megpróbálhatjuk a cumi használatát csökkenteni, hiszen, ha a gyermek szájában cumi van, nehezebben tud beszélni, és interaktív játékokat is játszhatunk, mint a kukucska – ahogyan ez szerepel a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségvonalának ajánlásában is.

A mondókáknak egyrészt a szókincs fejlesztésében van nagy szerepük, másrészt az ismétlések, a ritmusos beszéd, a rímek fontosak a gyermek szép beszédének kialakulásában. A mondókáknak sok fajtája van, ezek közül gyűjtött csokorba néhányat Fejér Noémi logopédus szakember. Jöjjenek először a hasfájós mondókák: miközben a csecsemő két lábával bicikliző mozgást végzünk, mondjuk: „Biciklizik az egér, mozog füle-farka, vígan cincog, nagy legény, nincs otthon a macska.” Miközben az óramutató járásával megegyezően simogatjuk a baba pocakját körbe-körbe, mondjuk, hogy „Simogatom a hasát, lazítom a pocakját.

” Páros lábát felnyomva a hasához, majd visszaengedve és kinyújtva hangozhat el a következő: „Felemelem, lehúzom, a hasát átmozgatom.” Az ellentétes könyököt és térdet óvatosan összeérintve pedig ez: „Térd és könyök összeér, megmozdul a szél. Ellentétes kar és láb, távozik a szél.” Fentről lefelé váltott kézzel masszírozzuk a hasát, és mondjuk: „Tenyeremmel melegítem a kisbaba pocakját, masszírozom, simogatom, meggyógyítom a baját.” A hajlított páros lábakat körbe-körbe mozgatva: „Körbe-körbe mozgatom, a görcsöt így kioldom. Megkönnyebbül a baba, újra boldog az arca.” Az érintés nagyon fontos ebben az életszakaszban. Az érintéses mondókákkal folytatja Fejér Noémi. A gyermek tenyerét körkörösen simogatjuk, miközben mondjuk: „Kerekecske-dombocska, itt szalad a nyulacska.” „Ciróka-maróka (a gyermek arcát simogatva). Mit főztél Katóka? Kevertem babocskát (hasát simogatva), sütöttem pampuskát, iderakom, odarakom (vállait érintve), utoljára mind bekapom, hamm!” (megölelve a gyermeket).

Hasonló mondóka a következő: „Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez a kicsi mind megette.” – közben egyenként eljutunk a hüvelykujjától a kisujjáig. Mindig az említett testrészt simogatjuk a következő mondókában: „Itt a szemem, itt a szám, ez meg itt az orrocskám. Nyakam mellett két karom, mozgatom, ha akarom. Két lábamon felállok, jó kedvemben ugrálok! Jancsi bohóc a nevem, cintányér a tenyerem.” Végül még egy érintéses mondóka: „Sűrű erdő (lassan összekócoljuk a haját), kopasz mező (végigsimítunk a homlokán), pillogója (mutatjuk a szemét), szuszogója (érintjük az orrát), tátogója (érintjük a száját), ez itt meg a csiklandója” (megcsiklandozzuk a hasát).

Nagyon jól stimulál és fejleszt a ringatás is. Ringatómondókákat is ajánl a logopédus, amelyeket természetesen a nagyobbakkal is gyakorolhatnak a szülők. Újszülötteknél használhatók: „Zsipp-zsupp, kenderzsupp, ha megázik, kidobjuk, zsupsz!”, „Borsót főztem, jól megsóztam, meg is paprikáztam, ábele-bábele bumm”, „Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat-sósat, jó ropogósat, aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.” Jobbra-balra dülöngélve mondjuk a következőt: „Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika. Jobbra dűl meg balra dűl, tücsök koma hegedül”, vagy a következőt: „Ültem ringó kis ladikon, úszott három rózsaszirom, az egyik az anyué, a másik az apué, harmadik enyém.” Ingyenes feladatlapok, játékötletek, segédanyagok például a Dumcsi füzetek Facebook-oldalon találhatók.