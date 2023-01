A legendás túrázó, filmes, Rockenbauer Pál nevét szinte mindenki ismeri, leginkább a Másfél millió lépés Magyarországon sorozat jóvoltából. A Dél-Dunántúli Kéktúra nem véletlenül viseli az ő nevét. Ennek a teljes távját gyalogolják végig idén túrázók, az Írott-kőtől egészen Szekszárdig. Minden vármegyében, így Vasban is a helyi túraegyesületek tagjai tolják a lépésszámlálót, végig a kék jelzésen. A Vasi Vándorok SE kezdi ezt a Dunántúl csúcsától, le Bozsokig. Egy későbbi napon Szombathelyig, majd Egyházasrádócig járnak le egy-egy szakaszt. Aztán a Borostyánkő, majd az Őrségben a Varga Jenő Egyesület viszi tovább a stafétabotot, egészen a zalai határig, április elejéig. Így kerül majd év végén a végcélhoz, Szekszárdra – mondta Gombos Kálmán túravezető. Január 28-án bárki csatlakozhat a mintegy 17 kilométeres túrához, akár reggel nyolckor Bozsokon, akár később Velemben (ahol érdemes bevárni a nagy csapatot), a Szt. Vid-kápolnánál, esetleg még a Hörmann-parkolónál is. Jó eséllyel kettő, fél három körül ismét Bozsokon lesznek a túrázók. Ahogy az időbeosztásból is látható, nem teljesítménytúra-tempóra kell számítani, ennek a túrának teljesen más az indíttatása. A részvétel ingyenes, bárkit szívesen látnak a szervezők.