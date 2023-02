Jill Tomlinson szívesen látott vendég a Mesebolt Bábszínházban: mai állatmeséi mindig valami fontosat tudatnak az embergyerekekről is. A cica, aki haza akart menni című Tomlinson-történetet Veres András írta át bábszínpadra, ő az előadás rendezője is. Tervezte Bartal Kiss Rita, zenéjét szerezte Kiss Dávid. És akik bravúrosan színre viszik: Gyurkovics Zsófia és Lukács Gábor. A szokásos vasárnapi Mesebolt-matiné február 12-én is 10 órakor kezdődik a bábszínházban (Ady tér, MMIK), a Lázár Ervin-teremben. Szuzi cica még a vízzel is megbirkózik, hogy visszataláljon azokhoz, akiket szeret - pedig ezzel a hűvös és folyékony elemmel igazán nincs barátságban.