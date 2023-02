A Harangi Mária rendezte Ájlávjú musical revü a 60 év feletti szombathelyieknek kínál ingyenes szórakozást. Decemberben egy előadást már megtartottak, a héten szerdán, csütörtökön és pénteken pedig a korábban betegség miatt elmaradtakat pótolják. 274 fő a Weöres Sándor Színház nagytermének befogadóképessége – szerdán megteltek a széksorok az ünneplőbe öltözött vendégekkel. Közel háromszázan követték Nagy-Bakonyi Boglárka, Nagy Cili, Hajdu Péter István és Antal D. Csaba játékát. Néhányukkal az aulában beszélgettünk.

Zsóka, Zsuzsi és Panni barátnők, jó húsz perccel az előadás kezdete előtt érkeztek. Egyikük az ismerősétől hallott a lehetőségről, most először csatlakozott az Aktív időskor programhoz, de nem zárja ki a folytatást. Színházba járók mind, az Ájlávjút még nem látták, így örültek az ingyenes lehetőségnek. Ketten már korábban kirándultak egy szombathelyi csapattal a Dunakanyarba, azt is az Aktív időskor programban szervezték. Hernigl László a feleségével érkezett a színházba. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Szövetségének vezetőségi tagja Kőszegen is aktív: a Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének elnöke. Szívesen jöttek a vidám darabra. Ha tehetik, részt vesznek a rendezvényeken, hallottuk tőlük.

Fotós: © Cseh Gábor

A nagyteremben László Győző alpolgármester örömmel üdvözölte a közönséget „a járványos években megszokott online tér helyett ismét személyesen”. A darabról annyit mondott: olyan, mint az élet maga: lehet rajta sírni és nevetni, de mindenképpen érdemes elgondolkodni. Az Aktív időskor programról pedig azt: az idén is szeretnék továbbvinni, sőt tartalmasan kibővíteni.

Az önkormányzati programsorozat tervét 2013 novemberében fogadta el a közgyűlés. Kiemelt célcsoportját azok az idős vagy idősödő, 60 év feletti szombathelyiek emberek adták, akik szociális ellátásban részesülnek vagy akik korábban sem a szociális ellátások igénybevétele miatt, sem a nyugdíjas szervezetek által nem kerültek az önkormányzat látókörébe. A programokra a kezdetektől nagy az érdeklődés. Tavaly év végén és most februárban összesen 1096 szombathelyi nyugdíjas nézhette/nézheti meg ingyenesen Joe DiPietro, Jimmy Roberts: Ájlávjú című előadását négy alkalommal.