A tél utolsó napjaiban virágzik a kikeleti hóvirág és a tavaszi tőzike is. A leszedésük súlyos bírságot von maga után: egy szál hóvirág 10 ezer, a tavaszi tőzike darabja 5 ezer forintba kerül, ez a növények eszmei értéke. A természetvédelmi bírság mértékét rendelet szabályozza, ha valakit rajtakapnak, akár 100 ezer forintot is fizethet a szabálysértésért. A jogszabály a saját kertünkben nyíló virágokra is vonatkozik, bár ott a tetten érés szinte lehetetlen, a tulajdonos növényekhez való viszonya, magatartása meghatározó. A védett növényekkel kapcsolatban dr. Németh Csabát, az Őrségi Nemzeti Park általános igazgatóhelyettesét kérdeztük, aki elmondta, hogy hazánkban 782 védett növényfaj található, ebből 87 faj fokozottan védett. A védetté nyilvánítást sok tényező befolyásolja. A veszélyeztetettség, a ritkaság, a sérülékenység is az okok közé tartozik. Az élőhelyek eltűnése, a mezőgazdasági tevékenység mind indokolhatja egy növényfaj védelmét, de a vizes élőhelyek esetében a klímaváltozás is fontos szerepet játszik. A szakember hangsúlyozta, hogy ma már az emberek többsége tisztában van a jogszabályokkal, és inkább az élőhelyükön csodálják meg a hóvirágot. Vannak azonban olyan növényfajok, mint például a leánykökörcsin és a fekete kökörcsin, amelyeket azért előszeretettel gyűjtenek be az emberek, pedig szintén védett növénynek számítanak, és leszedésük bírságot von maga után.