Költségvetés 1 órája

"Matekozó" vasi polgármesterek - A megemelkedett rezsiköltségek kigazdálkodása nagy feladat Vas vármegye kistelepülésein

Amint a városokban, úgy a falvakban is most állítják össze a költségvetést. Kistelepülések polgármestereit kérdeztük a szükségszerűen feszes gazdálkodásról. Amint kiderül: van, ahol még fejlesztésekre is várható forrás.

Horváth László

Fotós: vaol.hu

Mesterházán, a költségvetést a tervek szerint szerdán fogadja el a képviselő-testület. – A közel 30 millió forintos büdzsé legnagyobb tételét a személyi kiadások jelentik – tájékozatott Dohi Zsolt polgármester. – Emellett a büki orvosi ügyelet fenntartásához, a bői óvoda és a közös polgármesteri hivatal működtetéshez lakosságszám-arányosan járulunk hozzá. A költségvetésünk feszes, így további pályázati forrásokban bízunk. A Petőfi-emlékév keretében a temetőben lévő ’48-as emlékmű felújításához kétmillió forint támogatást nyertünk el. Nagy Róbert, Sé polgármesterének napjai is "matekozással" telnek - Az iparűzési adóbevételek miatt az egy főre jutó adóerő-képesség megemelkedett – kezdte a faluvezető. – Esetünkben ez azt jelenti, hogy kevesebb lett az állami normatíva, egyúttal pedig nőttek az önkormányzat működési költségei. A polgármestertől megtudtuk, hogy a településen jelenleg a TOP pályázatból megvalósuló nagy volumenű beruházás, a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése zajlik. Az idei év egyik legfontosabb beruházása pedig egy új építésű orvosi rendelő megvalósítása lehet. A TOP Pluszos forrásra a pályázatot már korábban beadták, végső döntés várhatóan március végén, április elején várható – zárta szavait a polgármester. Magyarszecsődön már elfogadták a költségvetést. Innen tudható, hogy 2023-ban 70 millió forintból gazdálkodhat a település. Az iparűzési adóbevételek ebből mintegy 30 millió forintot tesznek ki. - Egyes intézményeinknél az év végén lejárt az áramszerződés, az új számlákon ötszörös árak szerepelnek – tudatta Károlyi Gyula polgármester. – A gáz esetében is visszafogtuk a fogyasztást, ezen a területen is hat-hétszeres áremelkedés tapasztalható, ezért ahol lehetett, csökkentettük a fűtést. Mivel az előző időszak fogyasztása alapján emelt összegű átalányt fizetünk, számolunk azzal, hogy a szolgáltatótól visszakapjuk a különbözetet.

