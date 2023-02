Az intézmény élén néhány hónapja új vezető, Szabóné Németh Zsuzsanna tevékenykedik, aki a régi, jól bevált módszerek mellett új programokkal színesíti gondozottjaik életét. Az intézmény korábbi vezetőjének, Lászlóné Moór Lillának tavaly október elején járt le a vezetői megbízása, az önkormányzat pedig pályázatot írt ki a pozíció betöltésére. Erre két pályázó, ő maga, valamint Szabóné Németh Zsuzsanna, akkori intézményvezető-helyettes pályázott.

A város képviselő-testülete egyhangúlag Szabóné Németh Zsuzsannát szavazta meg az intézmény új vezetőjének, aki így immáron négy hónapja áll az egyesített létesítmény élén. Szabóné harminc éve az intézmény dolgozója, korábban dolgozott az idősellátásban és a bölcsődében kisgyermeknevelőként is. Ezt a munkakörét továbbra is megtartotta, intézményvezetői feladatai mellett a minibölcsődében tevékenykedik nevelőként. Mint megfogalmazta, célja, hogy az intézmény működésének eddig is jól bevált elemeit megtartsa, az idősellátásban azonban több ponton is szeretne változásokat elérni annak érdekében, hogy több idős embert tudjanak bevonzani a klubba.

Megtudtuk tőle, hogy az önkormányzati idősek klubjába – bár 65 év az alsó korhatár – 70 éves kor feletti emberek járnak jellemzően, ugyanis, akik aktívabbak, azok a művelődési házban működő nyugdíjas klub havi találkozóit látogatják inkább. Elmondta: több, változatosabb programot szeretne megvalósítani annak érdekében, hogy az emberek fejében megváltozzon az a kép, miszerint hozzájuk csak „megőrzésre” járnak az idősek. – A jövőben rendszeresen érkeznek majd hozzánk előadók – például gyógytornász –, akik olyan témákról fognak beszélni az időseknek, amelyek az ő mindennapjaikat érintik.

Fontos számomra, hogy az időseink egy közösséget alkossanak, ezért az ünnepek, jeles napok előtt kézműves-foglalkozásokat tartunk nekik, de kialakítottunk egy társasjátékklubot is. Úgy vesszük észre, hogy ezek hatására egyre többen jönnek hozzánk – fogalmazta meg a vezető, aki azt is hozzátette: változó, hogy melyik napokon hány idős van náluk, de jellemzően 8–15 között mozog az állandó létszámuk. A nagyobb rendezvényekkor közel harmincan is szoktak lenni.

Elmondta, a korábban megszokott közösségi programjaikat, mint a farsangolás, a karácsonyozás, húsvét, ezentúl is megtartják, de további programötleteken is dolgoznak. Emellett heti szinten tart számukra áhítatot Baranyay Bence evangélikus lelkész. A vezető a bölcsődével kapcsolatban úgy fogalmazott, ott a mindennapok egy jól kialakított rutin szerint működnek, ám szeretnék jobban bevonni a szülőket a mindennapi életbe. Tavaly először, karácsony előtt tartottak a gyerekek és szüleik számára egy közös „bütykölőt” és hasonló, közös programokat szerveznek majd húsvét és a gyereknap alkalmával is. – Szeretnénk a szülőknek is előadásokat hozni a bölcsődébe olyan témákban, amelyek érdekelhetik őket a gyermeknevelés kapcsán – jegyezte meg.

Szabóné Németh Zsuzsanna hosszú távú céljaként azt nevezte meg, hogy tökéletesen működjön az intézmény, minél több taggal és hogy mindkét bölcsőde tele legyen. Mivel Répcelakon egyre több az idős ember, évek óta napirenden van, hogy szükséges lenne egy bentlakásos otthon létrehozása – a vezető bízik abban, hogy az évek előrehaladtával a répcelakiak ezen nagy álma is megvalósulhat.