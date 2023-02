A társaság megalapításának ötlete Kovács Józsefnétől, Saci nénitől ered. Saci néni nyugdíjazása előtt szociális gondozó volt, vagyis, ahogy ő fogalmaz, társalkodónő. – Igenis, az időseknek arra van szükségük, hogy meghallgassák őket, és beszélgessenek velük – magyarázta Kovács Józsefné. Eddig négy összejövetelük volt, első alkalommal a bemutatkoztak egymásnak, és ötletbörzét tartottak a jövőbeli terveikről. Második alkalommal a Celldömölki Rendőrkapitányság munkatársai tartottak számukra bűnmegelőzési előadást. Hasonló, edukatív programjuk a jövőben is lesz, akkor a település háziorvosát várják egy beszélgetésre. Harmadik alkalmuk a kapuvári főzőversenyen való részvétel volt. Ezúttal csak nézőként voltak jelen, ám jövőre indulóként is részt vesznek a megmérettetésen.

Forrás: Szendi Péter

Hétfőn a március 15-ei ünnepség dekorációját készítették, eközben látogattuk meg őket. A szépkorúak ugyanis amellett, hogy kézműveskednek, igyekeznek aktívan szerepet vállalni a település életében. A nőnapi mulatságra közösen sütnek süteményt előző nap, de lesznek sétálónapjaik is, amikor a falut és annak környékét járják be gyalogszerrel. A település az elmúlt hetekben az ő kezdeményezésükre mozdult meg, hogy adományokat gyűjtsön a törökországi földrengés károsultjainak. Terveik között szerepel, hogy pályázzanak egy laptopra is, amelyen a hivatalos ügyintézéshez szükséges papírmunkát tudnák segítséggel elintézni. Kiemelték, az önkormányzat mindenben támogatja őket, tervezett kirándulásaikhoz, színházlátogatásaikhoz biztosítják számukra a település falubuszát.