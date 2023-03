Friedlné Gáspár Zsuzsanna szakmai önkéntesként segíti a témahetet. Hétfői előadásában Korszerű pénzkezelés és pénzügyi biztonság a kibertérben témában az 5-6. osztályosoknak a bankkártyáról, zsebpénzről való tudnivalókkal készült; a 7-8. osztályosok egyebek mellett a bankszámlával, az utalással kapcsolatban hallhattak tőle hasznos tanácsokat. A folytatásban az osztályfőnökök, szaktanárok a hétfői előadásra építve dolgoznak a gyerekekkel.

Forrás: VN/Hatos-iskola

– Pénzügyi témakörben a korszerű pénzkezelés és digitális biztonság témát választottuk, amikor regisztráltunk. Az alapítványtól kaptuk meg a tananyagokat. Az 5-6. osztályosok egy Péter nevű fiúval ismerkedtek meg, akinek bankkártyája lesz – átvesszük, hogy milyen adatok szerepelnek ezen, hogyan kell a bankkártyával, a pin kóddal bánni. Játékosan tanulnak arról is, hogy mi a bankkártya és a készpénz előnye, hátránya és szómagyarázatok is szerepelnek a feladatok között. A 7-8. osztályosok feladatainak „főhőse” Levente, akinek már régóta van bankkártyája. A szülei úgy döntenek, hogy bankszámlát is nyitnak neki, és megtanítják, hogyan tudja – persze szülői felügyelettel – használni – tudtuk meg Szalay Gabriella tanárnőtől. Az iskolavezetéssel, kollégáival együtt fontosnak tartják, hogy diákjaik biztonsággal és tudatosan mozogjanak a pénzügyek világban, számoljanak a lehetséges visszaélésekkel. A szaktanárok is bekapcsolódnak a témahétbe: rajzórán fantáziapénztárcát hajtogattak a gyerekek, matematikaórán a pénzzel kapcsolatos feladatokat gyakorolnak, történelemből szóba kerül a pénz története, angolórán más országok pénzneme.

Az idei tanévtől hét szervezet együttműködésével valósul meg a program. A kezdeti koordinátorok, a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány mellett jelen van a projektgazda Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága, a pénzügyi tudatosságért felelős Gazdaságfejlesztési Miniszter Munkaszervezete és a Pénzügyminisztérium, valamint a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatásáért felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium a Junior Achievement Magyarország Alapítvánnyal együttműködve.