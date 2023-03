Irányt váltott az országos albérletpiac januárban, havi szinten ugyanis emelkedtek a lakbérek a decemberi csökkenést követően a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: havi összevetésben az átlagos bérleti díjak országos szinten 1,7 százalékkal emelkedtek, míg november és december között csökkentek. A januári drágulás oka kettős: köszönhető részben annak, hogy a felsőoktatásban a keresztféléves oktatásban tanuló diákok egy része bérlőként megjelent a piacon.

Ugyancsak többletkeresletet jelentett az albérletpiacon az is, hogy sokan, akik a magas lakáshitelkamatok miatt egyelőre elhalasztották a lakásvásárlást, bérelt lakásba költöztek. A szakember hozzátette: a minimálbér több mint 16 százalékkal nőtt, ami az általános hazai bérszintet is növelheti. Az intenzív bérnövekedés pedig a tapasztalatok szerint együtt jár a bérleti díjak emelkedésével. Figyelembe kell továbbá venni azt is, hogy az inflációs hatással együtt, azaz reálértéken, az országos és a budapesti lakbérek idén januárban 15 és 13 százalékkal maradtak el a 2020 januári rekordszintektől.

Nyomtatott

Az ingatlanportál elemzéséből kiderül: a Vas vármegyét is magában foglaló nyugat-dunántúli régióban 2015-höz képest 56,3 százalékkal, egy év alatt pedig mintegy húsz százalékkal emelkedtek a lakbérek. Bár országszerte növekedő tendencia figyelhető meg, ekkora mértékben sehol nem tapasztaltak drágulást.

A legtöbb kiadó ingatlant felvonultató települések közül a vármegyeszékhelyen átlagban 150 ezer forintos havi bérleti díjért kínálták a lakóingatlanokat a tulajdonosok február végén. Emellett Répcelakon 117 ezer forint, Kőszegen 125 ezer forint, Szentgotthárdon 205 ezer forint, Sárváron pedig 282 ezer forint volt ugyanez - éppen dupla annyi, mint például Zalaegerszegen vagy Tatabányán. Ennél is olcsóbban lehet albérlethez jutni Békéscsabán, Miskolcon, de még Pécsen is. A szombathelyi árakkal nagyságrendileg megegyeznek a környező vármegyeszékhelyek árai: Veszprémben 152,5 ezer; Győrben pedig 150 ezer forintot kérnek átlagosan egy albérletért.