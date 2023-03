Bárki leülhet ezután a szombathelyi Vásárcsarnokban a közösségi zongorához, és megszólaltathatja a hangszert, hogy zenei élményt nyújtson a vásárlók számára.

- Ismét mérföldkőhöz érkeztünk a piac életében. A vásárcsarnok felújításának egyik célja volt a közösségi terek kialakítása – mondta el a szombati átadón Polákovics Marietta igazgató, majd hozzátette: novemberben a vásárcsarnokok vezetőinek országos találkozóján megállapították, hogy a kultúrát is be kell csempészni a vásárlás élményébe. Ennek egyik nagyszerű példáját a budapesti Fény Utcai Piac vezetője, Mihalik Zoltán közösségi zongora felállításával be is mutatta, az ő példájukat követtük – tudtuk meg Polákovics Mariettától.

Pécsett is helyeztek el közösségi zongorát, Szombathelyen pedig Oláh Gáborné nemesbődi kereskedő felajánlásának köszönhetően került hangszer a létesítménybe. Elsőként Kendik Péter zongoraművész foglalt helyet, aki klasszikus zenét, Charlie számot és egy saját dalt is eljátszott, ezzel sok vásárlót megállított az átjáróban. Testvérével, Kendik Dániellel egy parádés négykezest is bemutattak, és boogie-val csaltak mosolyt közönségük arcára.

- Utazásaim során mindig keresem a közösségi zongorákat. Rengeteg olyan videó található az interneten, amikor emberek ilyen helyeken zongoráznak. Nagyon nagy öröm, főleg zongoristaként, hogy ilyen kultúraépítő kezdeményezés történik Szombathelyen. Erre a mai felkérésre ezért nem is lehetett nemet mondani – osztotta meg gondolatait Kendik Péter. Prieger Szabolcs ötlete volt egyébként, hogy a szombathelyi zongoraművész szólaltassa meg elsőként a közösségi hangszert.