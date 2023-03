A pénteki rendezvényen beszédet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselő, az Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgármestere. Az eseményen megjelent még többek között Balázsy Péter vármegyei jegyző, valamint Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke is. A beruházás Gencsapáti önkormányzata és a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma által benyújtott sikeres pályázat nyomán valósulhat meg. Bodorkós Ferenc köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a tíz évvel ezelőtt megkezdett településfejlesztési program egyik fontos eleme valósul meg a bölcsődével. A korábbi években ugyanis megújulhatott az iskola és az óvoda is, majd az önkormányzati hivatal, most pedig időszerűvé vált egy bölcsőde építése is – emelte ki a polgármester, majd hozzátette: örömteli módon fiatalodik a település, egyre több a kisgyermek, akiknek az elhelyezéséről gondoskodni kell. Az épület energetikai szempontból is korszerű lesz, az energiaellátása karbonsemleges, nem gázt, hanem hőszivattyút használnak majd, az áramot pedig napelemek szolgáltatják. Ágh Péter beszédében kiemelte, hogy az önkormányzattal közös munkájuk eredményeként az elmúlt években közel egymilliárd forint értékben történtek fejlesztések Gencsapátiban. – A település fejlődik, ehhez pedig a kormány biztosít forrásokat a Magyar falu program keretében, a vármegyei önkormányzat által koordinált fejlesztési programok révén. Mára a gencsapáti önkormányzat büszke lehet intézményeire, amelyek újjá tudtak születni a kor elvárásai szerint – mondta el az államtitkár.