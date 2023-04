Meghívott vendég volt V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő is, aki szintén oszkói származású, így személyes élményeket is felelevenített. Köszöntőjében kiemelte, hogy maradandóak az itteni élményei, hiszen a szülőfalu értékrendje segíti eligazodni a világban a mai napig. Az oszkói élmények aztán programokat is segítettek elindítani, ilyen az országos zártkerti projekt, amelynek mintafaluja éppen Oszkó lett.