Bár az egy emlékhelyet is befogadó játszóteret már novemberben átadták, a hideg idő miatt akkor nem szerveztek programot a gyerekeknek – mondta el kérdésünkre Horváth Soma alpolgármester. Ezúttal az Agora Savaria „Okos város, okos közösségek” pályázatának egyik helyszíne is lett a közterület. A gyerekek a játszótér területén öt különböző helyszínen tanulhatták meg játékos formában, hogy miként működik a szelektív szemétgyűjtés, de a boltban vásárolt egészséges és egészségtelen élelmiszereket is különválogathatták. Az öko- és egészségtudatosság jegyében szervezett programok mellett a Derkovits Városrészért Egyesület és az önkormányzat meghívására fellépett a Tarisznyások együttes is a kicsik legnagyobb örömére.

Forrás: Unger Tamás