- A szebbnél szebb, 30-70 év közötti járműveket élmény volt nézni, és azt is, hogy milyen gondossággal ápolják, gondozzák tulajdonosaik az értéküket - fogalmazott Németh József, Vasegerszeg polgármestere, aki azt is elmondta: az időjárás is kegyeibe fogadta a találkozót mert egészen a délutáni órákig kitűnő

napos idő volt és szinte nyári meleg.

A találkozót kísérő programok is színesítették: volt modell- és makettautó-; képeslap- és rendészeti kiállítás, retro- és gyereksarok, és kiállított a Vasegerszegi Polgárőr Egyesület is. A helyi értékek vásárán bemutatkozott a Megyeserdei Menedék Alapítvány, akik a felelős állattartásról beszélgettek a résztvevőkkel.

A járművek felvonulását, ami érintette volna Nagygeresdet, Tompaládonyt, Hegyfalut, nem tudták megtartani az időjárás miatt.