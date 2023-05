Sátory Károly, az egyesület vezetője elmondta, ők leginkább Szombathely nyugati külterületein, Narda és Felsőcsatár irányában mozognak, azon a környéken találkoztak már olyan elhullott szarvassal, amelynek villanypásztorba és olyannal is, amelynek kerítésbe akadt az agancsa. A szerencsétlenül járt állatokról és az így megrongálódott kerítésekről az egyesület fotókat is töltött fel a honlapjára. Mint azt bejegyzésükben leírják, a lovas polgárőrök egyre több bekerített telekkel találkoznak járőrözéseik során és alig látnak olyan bekerített területet, ahol ne rohangálnának körbe-körbe riadt őz- és szarvascsordák, amelyek be még betaláltak a területre, a kiutat azonban már nem lelik, küzdenek az életükért.

A felvetett problémával kapcsolatban fontosnak tartjuk leírni, hogy a gazdák – jó esetben - a termény védelmében kerítik körbe területeiket. Az oszkói hegyen például tavaly állami támogatással valósulhatott meg a hegyi birtokok körbekerítése. Kovács István a Hegypásztor Kör elnöke elmondta: a kerítéseken több kapu van, ezeknél látszik, hogy néhány helyen a meghajtott vadak kárt tettek a kerítésben, ott azonban még sosem fordult olyan elő, hogy a vad fennakadt volna azon. Azt azonban kiemelte: Oszkó polgármestere, aki maga is vadászik, a helyileg illetékes vadásztársasággal egyeztetve terveztette meg annak idején a körbekerítést.