A Rába-takarításnak több mint két évtizedes múltja van, a szervezők – a molnaszecsődi Bayou Bönhő vízicsapat, a körmendi Bereki Bárkás Egylet Egyesület és a VíziVándor Alapítvány – mindig a vízi és turisztikai szezon előtti időszakra időzítik az önkéntes szemétszedő akciót. Ebben az évben együttműködő partnerként beszállt a program lebonyolításába a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság is. Az önkéntesek száz kilométeren takarítanak, Alsószölnöktől Püspökmolnáriig. A zárórendezvényt május 13-án, szombaton délután a molnaszecsődi Bayou Bönhő malomnál tartják, ahol lesznek fellépők is: a Fáradt Arcúak és Fregoli zenél. A szervezők magánszemélyek jelentkezését is várják a szemétszedésre. Felszerelés, eszköz (hajó, lapát, mellény) szükség esetén, korlátozott számban igényelhető. A Rába-parti településeken szárazföldi egységek is csatlakozhatnak a szemétszedéshez.