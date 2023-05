A cél a magyar irodalom és népzene népszerűsítése a részben elfeledett, részben a mai figyelem fősodrából kieső kulturális értékek bemutatásával. A népzenei műsorok, irodalmi összeállítások mellett az általános iskolás korosztály számára gyermek előadással is készülnek a szervezők.

– Jó szívvel ajánlom kicsiknek és nagyoknak a most szombati előadásokat. 15 órától a János Vitéz hiteles története képekben elbeszélve az ajánlat, amelyben arra a kérdésre is választ kapnak a nézők, hogy Jancsi a medvével is megvív-e – tájékoztatott Gergye Rezső, az alapítvány tagja.

Azzal folytatta: 17 órától ugyancsak lesz egy "képmutogatósdi", ahol Toldi legendája, avagy a Képes Krónika elveszettnek hitt lapjai címmel láthatnak előadást az érdeklődők. Bóka Gábor vásári képmutogató, komédiás festett táblaképekkel illusztrálja majd a jól ismert történeteket a gyermekek bevonásával. A két produkció között kézműves foglalkozás, nemezelés és a Petőfi Pegazus Társasjáték bemutatása az ajánlat.

A Nagy Gáspár Alapítvány tagja tovább sorolta: a pajtarendezvények sorában szerepel június 17-én 17 órától egy népzenei koncert a Muzsikás Együttes és Petrás Mária közreműködésével. Augusztus 26-án 15 órától ismét népzenei koncert és irodalmi összeállítás sorakozik a programkínálatban: a Harangláb Népzenei Együttes és Szabó András előadóművész tolmácsolásában moldvai népzene és a határon túli magyar irodalom remekei hangzanak majd a rendezvénypajtában. Az eseménysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert hálózat program keretében valósul meg.