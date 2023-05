A munkatársak évről-évre bizonyítják önzetlenségüket, a Szombathelyi Területi Vérellátó Intézetben ottjártunkkor a Sárvári Járási Hivatalban dolgozó kollégák nyújtottak segítő kart.

- Még katona voltam, amikor először jelentkeztem véradásra. Sajnos az évről évre romló népegészségügyi mutatók előrevetítik a véradók számának csökkenését, ellenben vérre szorulók egyre többen lesznek. Ezért is tartottam még szelestei polgármesterségem idején nagyon fontosnak, hogy évente többször is szervezzünk a településen véradást. A mai nap egyben jubileum is számomra, hiszen most nyújtottam 60-adszor a karomat - emelte ki dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője.

A szintén jubiláns, 25-szörös véradó Végh Mária elmondta, hogy a véradás egyben szűrővizsgálat is számára, így amellett, hogy másokon segítünk, visszajelzést kapunk az egészségügyi állapotunkról.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal munkatársai idén májusban is szép számmal jelentkeztek a véradásra. Ezúton is köszönjük valamennyi véradónk önzetlen segítségét.

Ne feledje, a vér mással nem pótolható és egy önkéntes akár három embertársa életét is megmentheti! - közölte a Vas Vármegyei Kormányhivatal.