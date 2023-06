Több éve szorgalmazzák Szombathelyen a Tulipán és a Hóvirág utca sarkán lévő játszótér fejlesztését az ott élők, miközben azt látták: újabb és újabb játszóeszközök tűnnek el karbantartás miatt a területről. Nem várnak tovább: "Újítsuk meg együtt a játszóteret!" címmel jótékonysági eseményt hirdettek, pénteken bárki hozzájárulhat a kezdeményezéshez.

Forrás: VN

- Herényben nincsen más játszótér, de a Minerváról, Kámonból és Gencsapátiból is járnak ide a családok - tudtuk meg a rendezvény egyik szervezőjétól, Kiss Enikőtől, aki hozzátette: a jótékonysági piknik összes bevételét a játszótér fejlesztésére szeretnék fordítani. Kerítés helyett sövényt ültetnének, három új játékot is telepítenének, a homokozóhoz árnyékolót is terveznek. Igazi családi programot rendeznek június 30-án 16 órától a Tulipán utcai játszótéren, ahol a többi közt süti- és palacsintavásár, luficsata, amerikai foci-, tűzoltóautó- és mentőautó-bemutató, kézműveskedés, ugrálóvár és a Kisvakond is várja a kilátogatókat.