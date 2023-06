Németh Péter fotóriporter, a Normandia 1944 Történelmi és Kulturális Egyesület elnöke ad bepillantást a gyűjteményébe a szombathelyi Puskás Galériában rendezendő D-Day, a leghosszabb nap című kiállítással, amely június 16-án, pénteken 9 órakor nyílik.

Forrás: VN

Németh Péter, a normandiai partraszállás dokumentumainak egyetlen Magyarországon jelentős gyűjtője minden évben ellátogat a helyszínre. Erről könyvet is készített, feltüntetve, az ottani magyar hadifoglyok nevét, köztük a Vasból elszármazottakét is, akik ebben a periódusban jelen voltak ott. Jelenleg is azon munkálkodik, hogy megemlékezést szervezzen a helyszínen, a magyar katonák emlékére, a Mont Saint Michel apátságban.