Darázs Lénárd, az ELTE általános rektorhelyettese előadásában a mesterséges intelligencia (MI) vállalati felhasználásának jelentőségéről beszélt. Mint mondta, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban sok félreértés kering a köztudatban, hiszen az nem egyenlő a ChatGPT szolgáltatással és nem okoz tömeges munkanélküliséget sem bizonyos iparágakban.

Ha a gépek át is vesznek bizonyos munkaköröket, átképzéssel és átszervezéssel a munkahelyek megmaradnak. Elhangzott, hogy az MI elsősorban félelmet kelt az emberekben, hiszen nem ismerik, nem tudják, mire is képes. Valójában senki nem tudja, hogyan lehet kezelni még ezt a témakört, viszont az biztos, hogy teljesen felforgatja majd a teljes jogi és etikai rendszereinket. Jogi szabályozatlanságok azonban már most is érzékelhetők, hiszen például az öröklési jog nem rendelkezik arról, hogy egy hagyatékban szereplő adatvagyon miként kezelhető.

Az MI megjelenése miatt nem tudjuk, hogy mi történik az alapvető normáinkkal, mi lesz az emberi jogokkal? Az előadó kitért arra, hogy ha Európa ezeken a kérdéseken nem tud túllépni, akkor Kína – ahol az etikai és emberi jogi kérdések nevezhetők másodlagosnak – megelőzi Európát ezen a területen is.