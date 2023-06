Korábban nagy hagyománya volt Körmenden a Standfocinak, az ötletgazda, Vass László hosszú évekig szervezte a programot a Rába-parti strand döngölt pályáján. Most már második éve annak, hogy jelenlegi formájában újjáéledt a program, köszönhetően főleg Nagy Máténak és Bartik Dávidnak, akik felvállalták a szervezői feladatokat és nemcsak egy remek hangulatú strandfoci bajnokságot hoztak tető alá, hanem egy snapszer- és egy dartsversenyt is. A helyszín ahogy tavaly, úgy idén is a Klub Kantin udvara, illetve épülete volt. A pénteki eső kedvezett a sporteseménynek, kicsit lehűlt a levegő, így nem rekkenő hőségben feszültek egymásnak a csapatok.