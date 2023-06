Húsz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Király Sportlétesítmény – ezt is ünnepelték pénteken a komplexumban. Mint ahogy azt is, befejeződött a második ütem építése: egy bentlakásos speciális sportdiagnosztikai és rehabilitációs központ, több sportpálya és a régi helyén egy kétszintes, 1300 négyzetméteres új épület létesült. Utóbbiban irodák és öltözők kaptak helyet. A beruházáshoz a kormány 4,5 milliárd forintot nyújtott a központi költségvetésből. A pénteki ünnepi alkalmat megtisztelte jelenlétével dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője és Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.