Nincs idő a fejfájásra! – hirdeti a reklám a tévében, de a blokk összeállítói már a vacsorámra is gondolnak. Többet ehetek, ha beveszem a másik tablettát is a fejfájás-csillapító mellé. Ez jól hangzik, de vajon bírja-e a szívem, ha esetleg elhízom a sok kajától? A következő reklámból látszik, ez valós probléma. Jó lesz, ha szedek rá egy tablettát a másik kettő mellé. Csak a megelőzés miatt. A terhességre jó vitaminokra már nem térek ki, bár a pálmát az a reklám viszi, amelyik már akkor javasolja a gyógyszer szedését, amikor még nem is gondol a nő a terhességre. Várom már a gyerekeknek ajánlott memóriajavítót is, mert egyszer úgyis eljön az idő, és szedni kell. A marketing hatásos, mert nekem a reklámblokk végére tényleg megfájdult a fejem, erre pedig nincs időm.