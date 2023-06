Siralmas állapotban van a Nagy László utcai parkoló - osztotta meg lapunkkal fényképeit egyik szombathelyi olvasónk. Miközben az oladiak esténként szinte versenyt folytatnak a szabad parkolóhelyekért, a már meglévő megállóhelyek megközelítése is úgy tűnik, kívánnivalót hagy maga után. Odafigyelést követel az autóstól a Nagy László utcai parkolóban a gödrök kikerülése, hiszen könnyen kár érheti a gépkocsit. Ismert: az "1000 új parkoló" szlogenjével kampányolt Nemény András és a baloldali tömörülés 2019-ben. Most az látszik, Oladon még a régiek karbantartása is várat magára...

Forrás: Olvasó