Mintegy kétezer adag halétel készült

- A kilencedik Pinka-völgyi Halas nap egyik legfontosabb programja a halételkészítő verseny. Erre az idei évben 23 csapat nevezett, amiből 15-en a központi főzésben vesznek részt, amit halételkóstoló jeggyel tudnak igénybe venni a kilátogatók. Ezen kívül nyolc csapat főz még kisebb mennyiségben – nyilatkozta szombaton kora délután Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas vármegyei Szövetségének ügyvezető elnöke. Mindenféle halétel készült: a hal chipstől a sült halon át a harcsapörköltig, halászléből tiszai és bajai típusút is főztek. Az ország távolabbi szegleteiből is érkeztek csapatok, így például a bajai járásból Püspökpusztáról, ahol csukapörköltfőző fesztivált szoktak rendezni – ezt is megtudtuk Puskás Norberttől. Az idei év különlegessége a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. részvétele volt, amely a balatoni halat, mint kiváló magyar terméket népszerűsítette. Standjukon a pontyból készült halászlét és az irdalt pontyfilét is megkóstolhatták a látogatók.

A legtöbb adagot – 1300-at - egyébként sült halból készítettek a rendezvényen, továbbá 600-700 adag halászlé is főtt a kondérokban.

Idén magasabbra tették a versenyzők a mércét

A zsűriasztalnál is nagy volt a sürgés-forgás szombat délután 1 óra körül.

- Kiemelkedő színvonalú halételek kerültek a zsűri asztalára – erről már Seregi Miklós, a vasi szövetség elnöke beszélt lapunknak, akit kóstolás után kérdeztünk. Tapasztalata szerint az egyéb halételek között egyre intenzívebb és fantáziadúsabb étkek jelennek meg. - Számomra kiemelkedő volt egy halsteak zöldbors mártással, aminek frenetikus íze volt. - Ez a főzőverseny is megmutatta, hogy a halat milyen sokféle módon lehet elkészíteni. Nem csak halászléből, sült keszegből és pontypatkóból áll a világ – tette hozzá Seregi Miklós.

Fotó: Szendi Péter

- Több évre visszatekintve talán az idén a legfinomabbak az ételek – értékelt a zsűriasztal mellett dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény egyik fővédnöke. - A hal rendkívül egészséges étel, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében nagyon fontosak azok az Omega-3 és más telítetlen zsírsavak, amelyek a halban találhatók – hívta fel a figyelmet, hiszen a rendezvény erről is szólt: a halfogyasztás népszerűsítéséről.

Harmincéves a vasi szövetség

- Mi, Vas vármegyeiek nagyon büszkék lehetünk arra, hogy kis településeinken, nagyobb városokban olyan közösségek léteznek, amelyek képesek rengeteg embert megmozgatni és olyan értéket hozzátenni ehhez a vármegyéhez, amit itt is látunk – ezt már Vámos Zoltán főispán, a Halas nap védnöke mondta el. Külön kiemelte e közösségek közül az idén 30 éves fennállását ünneplő Sporthorgász Egyesületek Vas vármegyei Szövetségét. - Nagyon nagy öröm volt ennek a rendezvénynek, és ennek a közösségnek a részévé válni, ha csak egy napra is, ezért is vállaltam a védnökséget – fűzte hozzá.

A Halas nap így a vasi szövetség 30 évének ünnepléséről is szólt: az eseményről a születésnapi torta sem hiányzott, amiből szintén megkínálták a kilátogatókat.