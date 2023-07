Az enyhe telek miatt ma már az év bármelyik szakaszában számíthatunk a kullancsok megjelenésére, nemcsak az erdőt járva, de akár a saját kertünkben is. A két legelterjedtebb, emberekre veszélyes, a kullancsok által terjesztett betegség a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór – tudjuk meg a tiszti főorvostól, aki a betegségek tüneteiről is beszélt. – Az agyvelőgyulladás az esetek többségében tünetmentes, ritkán enyhe, influenzaszerű tünetekkel jelentkezik, majd a panaszok megszűnnek. Azonban minden ötödik fertőzöttnél jön egy második szakasz, ami lázzal, központi idegrendszeri tünetekkel, agyvelő- és agyhártyagyulladással járhat. Létezik ellene védőoltás, amit azok számára, akik sokat járnak az erdőkön, mezőkön, kifejezetten ajánlani szoktunk. A Lyme-kór legjellegzetesebb tünete a vándorló bőrpír, ami 7-10 napos lappangási idő után a csípés helyén jelentkezik. Mindig egy kis kerek folt formájában kezdődik, ami a széleknél terjed, a közepén elhalványul, jellegzetes gyűrűt formálva. Védőoltás nincsen ellene – tudtuk meg. Wächter Walter arról is beszélt, hogy a lakott területek zöldfelületeire nagyrészt a kutyák hurcolják be az apró vérszívókat, ezért különösen fontos a kullancs elleni védelmük és rendszeres átvizsgálásuk. – Mi, emberek pedig, ha erdei túrát teszünk, használjunk riasztószereket, öltözködjünk hosszú szárú, világos ruházatba, amelyen előbb észreves - szük. Fontos, ha már a bőrünk alá fészkelte magát, mielőbb távolítsuk el csipesszel úgy, hogy a testét ne nyomjuk össze. Ne próbáljuk fullasztani, mert az öklendezést vált ki belőle, azzal pedig a fertőzést segítjük – tanácsolja.