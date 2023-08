„Akik a szegényeket, betegeket szolgálják, valójában Jézust szolgálják”- ezzel a Máté evangéliumából (25:35-40) vett idézettel kezdte a szombathelyi evangélikus gyülekezet gazdasági működéséről szóló beszélgetésünket Lovass Tibor, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség világi vezetője, felügyelője. Mint mondta, „a gyülekezetnek vannak betegei, és bizony lehetnek szegényei is.”

Tibor kiemelte, függetlenül attól, hogy sokan azt gondolják, hihetetlen mértékű állami támogatásból működik az egyházközség ide nem jutnak el ilyen jellegű pénzek, kivétel pályázatok útján, például, ha az országos evangélikus egyház pályázatot hirdet, az elnyert összegből pedig ki lehet cserélni az egyházi iskola nyílászáróit. „Szoros a kapcsolatunk a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központtal, amelynek két intézménye is van a városban, az országos egyházunk a fenntartója. Ott van a Reményik-iskola, amely szintén nem a miénk, hanem csak a fenntartói vagyunk. Ezek az intézmények állami feladatokat látnak el, ezért állami támogatással működnek. Valójában nekünk nem kellene ezekre pénzt szánni, de mégis szánunk, mert fontosak nekünk, hiszünk az ott folyó magas színvonalú munkában.

A helyi gyülekezetnek két olyan alapítványa van, amelyeken keresztül pénzt gyűjt. Az egyik a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány, a másik pedig a „100 éves szombathelyi evangélikus templomért” Alapítvány. Az adományok mellett, pályáznak az alapítványokkal, illetve az egy százalékokat próbálják meg begyűjteni. Ezeknek a bevételeknek egy részéből működtetik a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséget, a hivatalt. Ebből tudnak béreket fizetni, a rezsiköltségeket téríteni, az ingatlanokat felújítani. De a Szeretetszolgálatért Alapítvány kasszájából a diakóniai központ és az iskola fejlesztésére is jut.

A felügyelő az egyházfenntartói járulékra is felhívta a figyelmet, nagyon fontos, hogy a hívek megértsék, hogy az egyházért is kell áldozatot hozni. „Eddig nyolcezer forint volt az egyházfenntartói járulék. A presbitérium úgy gondolta, megnézi, hogy a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben most hol tartanak a nagyobb városok, a nagyobb gyülekezetek. Kiderült, hogy már tizenkétezer forint körüli éves támogatásnál járnak, de van ahol ez harmincezer forint. Az az őrült ötletem támadt, hogy számoljuk ki, mit lehet tizenkétezer forintból vásárolni, ezt elosztottuk tizenkettővel, ez havi ezer forint egy főre nézve. Két gombóc fagyi ára havonta. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy vállalja az évi tizenkétezer forintot, akkor valójában tizenkétszer két gombóc fagyiról mond le.” A világi vezető azt is elmondta, hogy a testvérek megértették, ha havonta képesek lemondani két gombóc fagyiról, akkor azzal segítik az egyházközséget. Vannak olyan testvérek is, akik hajlandóak még több gombóc fagyiról lemondani.

Lovass Tibor hozzátette, hogy ezt az összeget nem muszáj egyben befizetni, aki kéri, negyedévente, vagy akár havonta is fizethet. Visszatérve az adományokhoz, általában céladományokat gyűjt a gyülekezet, amely az elmúlt esztendőben nehéz helyzetbe került a rezsiköltségek emelkedése miatt. „Hogy ne kelljen télen a templomot fűteni, áttettük az istentiszteleteinket a gyülekezeti terembea, hol gázfűtés volt, szerettünk volna alternatív megoldást. Meghirdettük a gyűjtést, nagyon sok céladomány érkezett, kivitelezni tudtuk a több millió forintos fejlesztést. Majdnem fillérre pontosan összejött az az összeg, amennyibe került két ipari hőlégbefúvó, amelyek télen fűtenek, nyáron hűtenek. Külön öröm, hogy iskolánk családjai is adományoztak, hiszen ők is a gyülekezethez tartoznak, sokan ott vannak a családi istentiszteleteken”- mondta mosolyogva a felügyelő.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban pedig megtudtuk Lovass Tibortól, hogy a gyülekezet kisebb- nagyobb ingatlanjainak, területeinek a megvizsgálása, hasznosítása, fejlesztése a cél. Szeretnének urnatemetőt is a templom mellett. „Elengedhetetlen, hogy felelősen gondolkodjunk, amikor a gazdálkodásunkról beszélünk” – tette hozzá a vezető, aki ahogy egy bibliai idézettel kezdte, azzal is zárta a beszélgetést, ezúttal Jakab apostol leveléből (2,26): „Mert miképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.”

Hozzátette: „A hitünk akkor ér valamit, ha azért rengeteget teszünk is, tehát cselekszünk is. Én azt gondolom, hogy a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség tagjainak hite erős, és ez megmutatkozik a cselekedeteikben is.”