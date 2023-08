- Mi vagyunk a Földön, Európában, a Kárpát-medencében, azon belül Magyarországon az a generáció, amelyik még tud tenni a klímaváltozás hatásainak súlyosbodása ellen, fel tud készülni annak negatív hatásaira - fogalmazott Kanász-Nagy Máté. Az LMP országgyűlési képviselője hangsúlyozta a víz, mint természeti kincs szerepét, amit meg kellene őriznünk. A zöld párt ezért is utasítja el azt a kormányzati politikát, ami akkumulátorgyárak letelepítését szolgálja - erre is utalt az országgyűlési képviselő.

Az LMP központi költségvetést módosító javaslatáról Németh Ákos, Szombathely tanácsnoka beszélt: 2022-ben és 2023-ban is 2,5 milliárd forintot juttattak volna a vasi megyeszékhely csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére, ám azt a kormányfrakció leszavazta. A politikus szólt arról is, ugyanabban az évben tapasztalhatunk aszályt és özönvízszerű esőt is, emiatt szerinte paradigmaváltásra lenne szükség a csapadékvíz-elvezetés terén: össze kell gyűjteni és ameddig lehet, meg kell tartani a csapadékvizet. Ennek az átállásnak a költségét az önkormányzatok nem tudják önállóan kigazdálkodni, ezért is lenne szükség a kormányzati forrásra.