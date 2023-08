Kérdésünkre Kárpáti Péter elmondta: élete első, meghatározó 22 évén Körmenden töltötte. Később Budapesten élt, ott is körmendiként mutatkozott be. – Nem győzök elég hálás lenni. Mintha az óceánt kaptam volna Körmendtől. Azzal a néhány képpel, amiket most felajánlottam, csak cseppeket adtam vissza, de legalább megtehettem – fogalmazott.